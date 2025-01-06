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Час обмежено. До якого числа українцям потрібно встигнути витратити "тисячу Зеленського"

Понеділок 06 січня 2025 13:32
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Час обмежено. До якого числа українцям потрібно встигнути витратити "тисячу Зеленського" "Тисячу Зеленського" потрібно витратити у чітко встановлений термін (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Тисячу гривень, отриману в межах програми "Зимова єПідтримка" (відому також як "тисяча Зеленського"), потрібно встигнути витратити до конкретної дати.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Зміст

Основне про програму "Зимова єПідтримка"

У грудні 2024 року за ініціативою президента Володимира Зеленського в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в межах якої кожен громадянин може отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Мета цієї програми:

  • допомогти людям підготуватися до зими
  • полегшити витрати у цей непростий період
  • підтримати економіку країни

Вже незабаром ця грошова підтримка стала відомою серед людей як "тисяча Зеленського".

Подати заяву на отримання тисячі гривень можуть всі громадяни України, які перебувають в межах країни (за винятком тимчасово окупованих територій).

Важливо, що "Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, але й дітям (для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину).

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що "у складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території".

Кошти "Зимової єПідтримки" нараховуються на картку "Національний кешбек".

Як оформити й отримати "тисячу Зеленського"

Подати заяву на отримання тисячі гривень у межах програми можна впродовж усього зимового періоду - до 28 лютого 2025 року.

Зробити це можна через портал або додаток "Дія":

  • авторизуватись у "Дії"
  • зайти у "Сервіси" обрати "Зимова єПідтримка"
  • натиснути "Подати нову заявку" та "Розпочати"
  • вибрати, для кого призначена виплата - для себе чи для дитини
  • натиснути "Додайте свідоцтво" про народження дитини (якщо воно не підвантажилось у "Дії" автоматично)
  • вибрати рахунок для виплати
  • перевірити дані
  • поставити пташечку "Я перебуваю на території України"
  • натиснути "Надіслати"

Якщо у вас немає картки "Національний кешбек" - її потрібно відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Ті з українців, хто не має "Дії", можуть отримати "тисячу Зеленського" через найближче відділення "Укрпошти" (залишивши спершу відповідну заявку).

Допомога за програмою "Зимова єПідтримка" в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року.

На що та в який термін можна витратити гроші

Використати кошти, отримані в межах програми "Зимова єПідтримка", українці можуть до 31 грудня 2025 року.

В цілому "тисячу Зеленського" можна витратити по-різному:

  • на комунальні платежі
  • на медичні (в тому числі й ветеринарні) послуги
  • на юридичні послуги
  • на освіту
  • на спорт
  • на розваги та відпочинок
  • на транспорт
  • на мобільний зв'язок
  • на страхування
  • на благодійність (задонатити - пожертвувати на ЗСУ, купити військові облігації)
  • на салони краси та інші послуги

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи враховують у доходах кешбек і "єПідтримку" - під час нарахування субсидій.

Читайте також, чому деякі українці не звертаються за пільгами й субсидіями.

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