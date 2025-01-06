Час обмежено. До якого числа українцям потрібно встигнути витратити "тисячу Зеленського"
Тисячу гривень, отриману в межах програми "Зимова єПідтримка" (відому також як "тисяча Зеленського"), потрібно встигнути витратити до конкретної дати.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Зміст
- Основне про програму "Зимова єПідтримка"
- Як оформити й отримати "тисячу Зеленського"
- На що та в який термін можна витратити гроші
Основне про програму "Зимова єПідтримка"
У грудні 2024 року за ініціативою президента Володимира Зеленського в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в межах якої кожен громадянин може отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.
Мета цієї програми:
- допомогти людям підготуватися до зими
- полегшити витрати у цей непростий період
- підтримати економіку країни
Вже незабаром ця грошова підтримка стала відомою серед людей як "тисяча Зеленського".
Подати заяву на отримання тисячі гривень можуть всі громадяни України, які перебувають в межах країни (за винятком тимчасово окупованих територій).
Важливо, що "Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, але й дітям (для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину).
Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що "у складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території".
Кошти "Зимової єПідтримки" нараховуються на картку "Національний кешбек".
Як оформити й отримати "тисячу Зеленського"
Подати заяву на отримання тисячі гривень у межах програми можна впродовж усього зимового періоду - до 28 лютого 2025 року.
Зробити це можна через портал або додаток "Дія":
- авторизуватись у "Дії"
- зайти у "Сервіси" обрати "Зимова єПідтримка"
- натиснути "Подати нову заявку" та "Розпочати"
- вибрати, для кого призначена виплата - для себе чи для дитини
- натиснути "Додайте свідоцтво" про народження дитини (якщо воно не підвантажилось у "Дії" автоматично)
- вибрати рахунок для виплати
- перевірити дані
- поставити пташечку "Я перебуваю на території України"
- натиснути "Надіслати"
Якщо у вас немає картки "Національний кешбек" - її потрібно відкрити в одному з банків-партнерів програми.
Ті з українців, хто не має "Дії", можуть отримати "тисячу Зеленського" через найближче відділення "Укрпошти" (залишивши спершу відповідну заявку).
Допомога за програмою "Зимова єПідтримка" в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року.
На що та в який термін можна витратити гроші
Використати кошти, отримані в межах програми "Зимова єПідтримка", українці можуть до 31 грудня 2025 року.
В цілому "тисячу Зеленського" можна витратити по-різному:
- на комунальні платежі
- на медичні (в тому числі й ветеринарні) послуги
- на юридичні послуги
- на освіту
- на спорт
- на розваги та відпочинок
- на транспорт
- на мобільний зв'язок
- на страхування
- на благодійність (задонатити - пожертвувати на ЗСУ, купити військові облігації)
- на салони краси та інші послуги
Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи враховують у доходах кешбек і "єПідтримку" - під час нарахування субсидій.
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