Час обмежено. До якого числа українцям потрібно встигнути витратити "тисячу Зеленського"

Тисячу гривень, отриману в межах програми "Зимова єПідтримка" (відому також як "тисяча Зеленського"), потрібно встигнути витратити до конкретної дати.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Основне про програму "Зимова єПідтримка"

У грудні 2024 року за ініціативою президента Володимира Зеленського в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в межах якої кожен громадянин може отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Мета цієї програми:

допомогти людям підготуватися до зими

полегшити витрати у цей непростий період

підтримати економіку країни

Вже незабаром ця грошова підтримка стала відомою серед людей як "тисяча Зеленського".

Подати заяву на отримання тисячі гривень можуть всі громадяни України, які перебувають в межах країни (за винятком тимчасово окупованих територій).

Важливо, що "Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, але й дітям (для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину).

Перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що "у складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території".

Кошти "Зимової єПідтримки" нараховуються на картку "Національний кешбек".

Як оформити й отримати "тисячу Зеленського"

Подати заяву на отримання тисячі гривень у межах програми можна впродовж усього зимового періоду - до 28 лютого 2025 року.

Зробити це можна через портал або додаток "Дія":

авторизуватись у "Дії"

зайти у "Сервіси" обрати "Зимова єПідтримка"

натиснути "Подати нову заявку" та "Розпочати"

вибрати, для кого призначена виплата - для себе чи для дитини

натиснути "Додайте свідоцтво" про народження дитини (якщо воно не підвантажилось у "Дії" автоматично)

вибрати рахунок для виплати

перевірити дані

поставити пташечку "Я перебуваю на території України"

натиснути "Надіслати"

Якщо у вас немає картки "Національний кешбек" - її потрібно відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Ті з українців, хто не має "Дії", можуть отримати "тисячу Зеленського" через найближче відділення "Укрпошти" (залишивши спершу відповідну заявку).

Допомога за програмою "Зимова єПідтримка" в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року.

На що та в який термін можна витратити гроші

Використати кошти, отримані в межах програми "Зимова єПідтримка", українці можуть до 31 грудня 2025 року.

В цілому "тисячу Зеленського" можна витратити по-різному: