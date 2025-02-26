На оформление "тысячи Зеленского" осталось три дня: как получить деньги

Как оформить "Зимнюю єПідтримку" и получить тысячу гривен

Украинцам напомнили, что для того, чтобы оформить "Зимнюю єПідтримку" в "Дії", осталось три дня.

"Заботимся, чтобы каждый из вас успел воспользоваться услугой. Оформляйте 1 000 от государства в "Дії" до 23:59 28 февраля и ожидайте зачисления", - говорится в публикации.

Подать заявление на получение тысячи гривен в рамках программы можно через портал или приложение "Дія":

авторизоваться в "Дії";

зайти в "Сервіси";

выбрать "Зимова єПідтримка";

нажать "Подати нову заявку";

нажать "Розпочати";

выбрать, для кого предназначена выплата - для себя или для ребенка;

нажать "Додайте свідоцтво" о рождении ребенка (если оно не подгрузилось в "Дії" автоматически);

выбрать счет для выплаты;

проверить данные;

поставить птичку "Я перебуваю на території України";

нажать "Надіслати".

Если у вас нет карты "Національний кешбек" - ее нужно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Гражданам рассказали, что в целом украинцы подали уже более 12 млн заявлений о "Зимней єПідтримке". Из них 2,9 млн - на детей.

"Ждем последние заявления от пользователей! Ваша "Дія", - подытожили в посте.

Публикация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Стоит отметить также, что те из украинцев, у кого нет "Дії", могут получить "тысячу Зеленского" через ближайшее отделение "Укрпочты".