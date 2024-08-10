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Оформлення статусу дитини, постраждалої від воєнних дій, хочуть спростити: деталі

Процес оформлення статусу дитини, постраждалої від воєнних дій, можуть змінити (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Верховній Раді пропонують розглянути законопроект №11427, який має на меті спростити процедуру оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно зі статтею 30-1 закону "Про охорону дитинства", статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування - за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи.

При цьому порядок надання дитині такого статусу визначається Кабінетом міністрів.

Нині, через високу завантаженість виконавців послуги, законні представники дітей змушені очікувати місяцями черги - щоб подати необхідні документи. 

Тож для того, щоб спростити процедуру, законопроект №11427 пропонує доповнити чинний закон (статтю 30-1) новою частиною, що дозволить законним представникам дитини (за бажанням) подавати документи для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія").

Очікується, що порядок подання документів на порталі також визначатиметься урядом.

Основне про проект закону

Проект закону №11427 про внесення змін до статті 30-1 закону "Про охорону дитинства" щодо подання документів для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, було зареєстровано у Верховній Раді 22 липня 2024 року.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Володимир Мороз і Валерій Гнатенко (члени депутатської групи "Відновлення України").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Проект закону №11427 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

25 липня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці отримають ще більше послуг у ЦНАП.

Читайте також, хто має право отримати статус "дитина війни" та які документи для цього потрібні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11427.

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