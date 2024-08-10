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Оформление статуса ребенка, пострадавшего от военных действий, хотят упростить: детали

Процесс оформления статуса ребенка, пострадавшего от военных действий, могут изменить (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Верховной Раде предлагают рассмотреть законопроект №11427, который должен упростить процедуру оформления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно статье 30-1 закона "Об охране детства", статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предоставляется органом опеки и попечительства - по месту регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица.

При этом порядок предоставления ребенку такого статуса определяется Кабинетом министров.

Сейчас, из-за высокой загруженности исполнителей услуги, законные представители детей вынуждены ожидать месяцами очереди - чтобы подать необходимые документы.

Для того чтобы упростить процедуру, законопроект №11427 предлагает дополнить действующий закон (статью 30-1) новой частью, которая позволит законным представителям ребенка (по желанию) подавать документы для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія").

Ожидается, что порядок подачи документов на портале также будет определяться правительством.

Основное о проекте закона

Проект закона №11427 о внесении изменений в статью 30-1 закона "Об охране детства" насчет предоставления документов для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, был зарегистрирован в Верховной Раде 22 июля 2024 года.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Владимир Мороз и Валерий Гнатенко (члены депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

Проект закона №11427 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

25 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой).

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП.

Читайте также, кто имеет право получить статус "ребенок войны" и какие документы для этого нужны.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11427.

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