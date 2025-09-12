Оформлення соратників Порошенка до 206-го батальйону: що розповів журналіст

Журналіст і колишній військовий 206-го батальйону Володимир Бойко оприлюднив інформацію щодо формування цього підрозділу на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, штаб батальйону спочатку розмістили в столичному офісі партії "Європейська солідарність", очільником якої є Петро Порошенко.

Як стверджує журналіст, Порошенко надав приміщення для штабу батальйону, але на певних умовах. Бойко зазначає, що в обмін на це нардеп нібито вимагав оформити на службу своїх помічників, охоронців, водіїв, а також хотів отримати довідку про звільнення від орендної плати за приміщення.

Крім того, колишній військовий повідомив, що у березні 2022 року до батальйону були зараховані кілька десятків політиків, екс-чиновників та депутатів з оточення Порошенка, серед яких Олександр Турчинов, Володимир Омелян, Василь Бурба та Володимир В'ятрович. За словами журналіста, ці особи не мали реальних посад у підрозділі.

Володимир Бойко стверджує, що, на його думку, основною метою такого оформлення було уникнення згаданими політиками юридичної та кримінальної відповідальності за низкою справ.

Також він вважає, що серед мотивів Порошенка було бажання захистити свій персонал від мобілізації, оскільки очікувалося, що батальйон залишиться в Києві.