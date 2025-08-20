ua en ru
Військові розкритикували Порошенка після його виступу у Раді

Середа 20 серпня 2025 20:02
Військові розкритикували Порошенка після його виступу у Раді Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Військові розкритикували заяви лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який під час виступу у Верховній Раді закликав владу визначитися з позицією щодо можливих переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на військового Олексія "Сталкера".

"Учора Петро Порошенко з трибуни Ради повчав, як треба вести переговори і яку позицію має займати Україна. Це виглядає як цинізм, враховуючи його провали під час президентства", - заявив він.

За словами військового, кожен із пунктів передвиборчого гасла "Армія. Віра. Мова" під час президентської каденції Порошенка був знецінений.

Так, щодо "Армії" він нагадав про скандали з розкраданням в "Укроборонпромі", провалене будівництво "стіни" на Донбасі, вибухи на складах боєприпасів і блокування розробки ракети "Нептун" і продаж техніки заводу "Ленінська кузня" за завищеними цінами.

Щодо "Віри", за його словами, Порошенко був пов’язаний із УПЦ МП, де виконував обов’язки паламаря, а також підтримував тісні контакти з представниками церкви у політичних цілях.

"Порошенко і сьогодні продовжує спекулювати на важливих для українців темах, хоча роками цими темами торгував, заграючи з Путіним. Зокрема, і через це також, останній наважився на повномасштабне вторгнення", - підсумував "Сталкер".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко одягнув на зустріч з військовими піджак Canali за 75 тисяч гривень.

