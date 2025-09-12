Оформление соратников Порошенко в 206-й батальон: что рассказал журналист

Журналист и бывший военный 206 батальона Владимир Бойко обнародовал информацию о формировании этого подразделения в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По его словам, штаб батальона изначально разместили в столичном офисе партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко.

Порошенко предоставил помещение для штаба батальона, но на определенных условиях. Бойко отмечает, что в обмен на это нардеп якобы требовал оформить на службу своих помощников, охранников, водителей, а также хотел получить справку об освобождении от арендной платы за помещение.

Кроме того, бывший военный сообщил, что в марте 2022 года в батальон были зачислены несколько десятков политиков, экс-чиновников и депутатов из окружения Порошенко, среди которых Александр Турчинов, Владимир Омельян, Василий Бурба и Владимир Вятрович. По словам журналиста, эти люди не имели реальных должностей в подразделении.

Владимир Бойко утверждает, что, по его мнению, основной целью такого оформления было избегание упомянутыми политиками юридической и уголовной ответственности по ряду дел.

Также он считает, что среди мотивов Порошенко было желание защитить свой персонал от мобилизации, поскольку ожидалось, что батальон останется в Киеве.