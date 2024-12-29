Оформлення інвалідності для військових змінилось: як виглядає нова процедура

Зауважимо, що реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо також, що українські військові матимуть змогу скористатися низкою нових послуг на порталі "Дія". Зокрема, йдеться про оформлення грошової допомоги пораненим.

До того ж для українських військових та їхніх родичів передбачено можливість оформити пільги по оплаті житлово-комунальних послуг.

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