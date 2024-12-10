ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Оформлення грошової допомоги і не лише. На порталі "Дія" з'явиться низка послуг для військових

Київ, Вівторок 10 грудня 2024 15:54
UA EN RU
Оформлення грошової допомоги і не лише. На порталі "Дія" з'явиться низка послуг для військових Ілюстративне фото: для військових додають нові послуги на порталі "Дія" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові матимуть змогу скористатися низкою нових послуг на порталі "Дія". Зокрема, йдеться про оформлення грошової допомоги пораненим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За словами Шмигаля, Кабмін запускає експериментальний проект для військовослужбовців та їхніх родичів. Проект передбачає, що тепер через портал "Дія" можна буде оформити:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які надає держава сім'ям загиблих воїнів.

До речі, кілька місяців тому Кабмін змінив правила оформлення інвалідності для військовослужбовців.

Наразі українці можуть подати паперову заяву про отримання статусу особи з інвалідністю поштою або через Центр надання адміністративних послуг.

Також для українських військових та їхніх родичів передбачено можливість оформити пільги по оплаті житлово-комунальних послуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Денис Шмигаль Дія
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України