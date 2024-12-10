Оформлення грошової допомоги і не лише. На порталі "Дія" з'явиться низка послуг для військових
Українські військові матимуть змогу скористатися низкою нових послуг на порталі "Дія". Зокрема, йдеться про оформлення грошової допомоги пораненим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.
За словами Шмигаля, Кабмін запускає експериментальний проект для військовослужбовців та їхніх родичів. Проект передбачає, що тепер через портал "Дія" можна буде оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які надає держава сім'ям загиблих воїнів.
До речі, кілька місяців тому Кабмін змінив правила оформлення інвалідності для військовослужбовців.
Наразі українці можуть подати паперову заяву про отримання статусу особи з інвалідністю поштою або через Центр надання адміністративних послуг.
Також для українських військових та їхніх родичів передбачено можливість оформити пільги по оплаті житлово-комунальних послуг.
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