Оформление инвалидности для военных изменилось: как выглядит новая процедура

Заметим, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.

Напомним также, что украинские военные смогут воспользоваться рядом новых услуг на портале "Дія". В частности, речь идет об оформлении денежной помощи раненым.

К тому же для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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