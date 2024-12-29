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Оформление инвалидности для военных изменилось: как выглядит новая процедура

Фото: оформление инвалидности для военных изменилось (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Каждый военнослужащий, получивший ранения, имеет право на поддержку и социальные гарантии. Сейчас их получение будет происходить по новой процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

В министерстве объяснили, как будет происходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценки повседневного функционирования лица.

Медицинская помощь и документальное подтверждение

После получения ранения военнослужащий в первую очередь попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния.

Оценка состояния

Следующий шаг - прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Председатель ВВК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования экспертными командами.

Формы оценки повседневного функционирования лица экспертными командами:

  • Очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении);
  • По месту пребывания (для тех, кто не может передвигаться);
  • Заочно (на основе документов);
  • Дистанционно (с использованием телемедицины).

Военнослужащий получит от системы оповещение на электронную почту о форме, времени и месте оценивания.

Решение экспертной команды

После этого специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходимый для назначения единовременной денежной помощи), реабилитационные мероприятия и сроки переосвидетельствования.

Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.

Заметим, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.

Напомним также, что украинские военные смогут воспользоваться рядом новых услуг на портале "Дія". В частности, речь идет об оформлении денежной помощи раненым.

К тому же для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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