Оформити відстрочку через "Резерв+" зможе ще одна категорія українців

Міноборони розпочало тестування нової послуги в "Резерв+", яка має дозволити педагогам оформлювати відстрочку дистанційно та без зайвої бюрократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Йдеться про можливість оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Скористатися новою послугою зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Для участі в тестуванні потрібно працювати у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Під час оформлення відстрочки система самостійно перевірятиме необхідну інформацію в державних реєстрах. Таким чином, педагогам не потрібно буде збирати довідки або подавати документи через ЦНАП.

Наразі Міноборони запрошує педагогічних працівників долучитися до бета-тестування. Після завершення тестування нову можливість планують запустити для користувачів "Резерв+".

Форма для участі в бета-тестуванні.