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Главная » Жизнь » Общество

Оформить отсрочку через "Резерв+" сможет еще одна категория украинцев

17:41 18.08.2026 Вт
1 мин
Кто сможет оформить отсрочку онлайн и что для этого нужно?
aimg Мария Науменко
Оформить отсрочку через "Резерв+" сможет еще одна категория украинцев Фото: приложение "Резерв+" на экране смартфона (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минобороны приступило к тестированию новой услуги в "Резерв+", которая должна позволить педагогам оформлять отсрочку дистанционно и без лишней бюрократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Речь идет о возможности оформлять отсрочку от мобилизации онлайн. Воспользоваться новой услугой могут учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования.

Для участия в тестировании нужно работать в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

При оформлении отсрочки система будет самостоятельно проверять необходимую информацию в государственных реестрах. Таким образом, педагогам не нужно будет собирать справки или подавать документы через ЦНАП.

Минобороны приглашает педагогических работников присоединиться к бета-тестированию. После завершения тестирования новую возможность планируют запустить для пользователей "Резерв+".

Форма для участия в бета-тестировании.

В мае 2026 года в приложении "Резерв+" расширили список категорий, которые могут оформлять отсрочку от мобилизации онлайн. Такую возможность получили научные работники.

Отсрочку могут оформить ученые высшего образования, сотрудники научных учреждений, а также работники Президиума НАН Украины и национальных отраслевых академий наук.

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