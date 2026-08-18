Оформить отсрочку через "Резерв+" сможет еще одна категория украинцев

Минобороны приступило к тестированию новой услуги в "Резерв+", которая должна позволить педагогам оформлять отсрочку дистанционно и без лишней бюрократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Речь идет о возможности оформлять отсрочку от мобилизации онлайн. Воспользоваться новой услугой могут учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования.

Для участия в тестировании нужно работать в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

При оформлении отсрочки система будет самостоятельно проверять необходимую информацию в государственных реестрах. Таким образом, педагогам не нужно будет собирать справки или подавать документы через ЦНАП.

Минобороны приглашает педагогических работников присоединиться к бета-тестированию. После завершения тестирования новую возможность планируют запустить для пользователей "Резерв+".

Форма для участия в бета-тестировании.