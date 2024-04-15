Українці за кордоном більше не зможуть оформити паспорт, коли захочуть: що сталося

З 15 квітня послуги з оформлення документів у закордонних підрозділах державного підприємства "Документ" надаватимуться лише через попередній електронний запис. "Живої черги" більше не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Як повідомляється, з 15 квітня закордонні підрозділи ДП "Документ" у Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул) запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги.

У відомстві зазначають, що отримання послуг у порядку "живої черги" не буде можливим.

У зв’язку з нововведенням підрозділи ДП "Документ" додатково збільшили кількість талонів попереднього запису та посилили засоби верифікації користувачів.

При цьому отримання/видача документів здійснюється в порядку "живої черги".

"Закордонні підрозділи працюють над пріоритетними напрямками задля своєчасного та прозорого отримання послуг і надання якісного сервісу громадянам України", - зазначили у Паспортному сервісі.

Запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному веб-сайті ДП "Документ".