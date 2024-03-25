Як відновити втрачений паспорт: проста інструкція
Як відновити втрачені документи – одне з частих питань у українців під час війни. Найчастіше з такою проблемою стикаються переселенці, але це може статися з будь-ким.
Що потрібно для відновлення основних документів громадянина України – про це у роз'яснювальному відео розповів координатор програми надання правової допомоги ВПО та постраждалим від воєнних дій БФ "Право на захист" Віталій Чорненький, повідомляє РБК-Україна.
Як відновити втрачений паспорт: пояснення
Перш за все для відновлення паспорта треба звернутися до таких установ:
- підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС);
- центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- паспортного сервісу (державного підприємства "Документ").
Потрібні будуть такі документи:
- Заява встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта;
- витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань — якщо паспорт викрадено на території України;
- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати;
- документи, які містять змінну інформацію (про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо).
Термін розгляду заяви за загальним правилом становить до 20 днів, зауважує експерт.
Перелік уповноважених підрозділів ДП “Документ” за кордоном можна знайти за посиланням.
Детальніше дивіться у відео:
Відео: Як відновити втрачені документи (youtube.com/Право на Захист)
У нових відео експерт благодійного фонду розкаже, як відновити паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про народження, документи про освіту і картку платника податків (ідентифікаційний код).
Нагадаємо, з проблемою втрати документів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну стикнулося багато українців. Однак відновити їх можна через портал "Дія".
Також зараз через портал "Дія" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.
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