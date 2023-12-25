Українці за кордоном можуть отримати паспорт після досягнення 18 років: подробиці

Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт після досягнення 18 років, зможуть це зробити в підрозділах ДП "Документ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уряд удосконалив реалізацію експериментального проєкту з оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.

Проєкт акта розроблено Державною міграційною службою України, а його супровід здійснювався в рамках роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій.

Як це працюватиме

Змінами передбачено запровадити процедуру приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформлюють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

З цією метою закордонним відокремленим підрозділам ДП "Документ" буде надано можливості проводити процедуру встановлення особи в режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи.

Важливі поради для українців

Зазначимо, під час війни дуже часто трапляються подібні ситуації: сім'ї, евакуюючись із зони бойових дій, не змогли взяти з собою жодних документів. Як відновити документи, втрачені під час війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що робити і куди звертатися, якщо втратили документи за кордоном.