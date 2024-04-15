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Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорт, когда захотят: что произошло

Понедельник 15 апреля 2024 19:41
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Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорт, когда захотят: что произошло Фото: оформить паспорт за границей теперь можно только по предварительной записи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 15 апреля услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись. "Живой очереди" больше не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Как сообщается, с 15 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь.

В ведомстве отмечают, что получение услуг в порядке "живой очереди" невозможно.

В связи с нововведением подразделения ГП "Документ" дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили верификации пользователей.

При этом получение/выдача документов производится в порядке "живой очереди".

"Зарубежные подразделения работают над приоритетными направлениями для своевременного и прозрачного получения услуг и предоставления качественного сервиса гражданам Украины", - отметили в Паспортном сервисе.

Запись в электронную очередь является бесплатной и осуществляется на официальном веб-сайте ГП "Документ".

Напомним, украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Процедуру установления личности смогут проводить в режиме видеоконференцсвязи.

Также ранее мы сообщали, как восстановить утраченный паспорт.

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