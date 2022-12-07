Оформили безхазяйним. У Запорізькій області окупанти відбирають майно українців

"По місту розклеїли об‘яви з повідомленням, що власникам майна необхідно звернутись в окупаційну "адміністрацію" документами, або майно признають безгосподарським та відберуть", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що в переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть забрати, нібито "безхазяйним".

"Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ. Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової "адміністрації" окупантів", - додали у Центрі.

Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію. Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" й додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність.