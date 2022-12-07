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Оформили безхазяйним. У Запорізькій області окупанти відбирають майно українців

Фото: У Запорізькій області окупанти відбирають майно у людей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни грабують квартири та будинки в тимчасово окупованому Приморську (Запорізька область) та оформлюють його безхазяйним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"По місту розклеїли об‘яви з повідомленням, що власникам майна необхідно звернутись в окупаційну "адміністрацію" документами, або майно признають безгосподарським та відберуть", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що в переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть забрати, нібито "безхазяйним".

"Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ. Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової "адміністрації" окупантів", - додали у Центрі.

Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію. Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" й додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність.

Нагадаємо, що росіяни розграбували ТОВ "Старобільський елеватор" (Луганська область) та вивезли майже 900 тонн зерна.

Російські окупанти посилюють тиск та терор на окупованих територіях Запорізької області. В приміщенні Василівської комендатури росіяни розстрілюють цивільних.

Росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства.

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