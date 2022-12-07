Оформили бесхозным. В Запорожской области оккупанты отбирают имущество украинцев

"По городу расклеили объявления с уведомлением, что владельцам имущества необходимо обратиться в оккупационную "администрацию" документами или имущество признают бесхозным и отберут", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в перечне есть объекты недвижимости, принадлежащие гражданам Украины транспортные средства, а также коммунальное и государственное имущество. Враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят унести, якобы "бесхозным".

"О пустых квартирах, в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД. Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной "администрации" оккупантов", - добавили в Центре.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации. Все это имущество враг обозначает как "бесхозное" и добавляет в соответствующий реестр. Если через год оккупанты не установят собственников имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность.