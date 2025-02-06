Офіційного плану Трампа щодо припинення війни в Україні ще немає, - Зеленський

Офіційного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України ще немає.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Його (плану - ред.) ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", - сказав Зеленський.
За словами президента, у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інаугурації Трампа.
Зеленський також висловив переконання, що "наші команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів".
Він також переконаний, що буде багато інформації щодо потенційного плану "в Києві, не в Києві", десь це може збігатися з реальністю, але в більшості - ні.
"Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", - додав Зеленський.
Нагадаємо, днями ЗМІ повідомляли, що США вже наступного тижня можуть представити план щодо завершення війни Росії проти України. За інформацією журналістів, це могло б статися на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.
Однак сьогодні спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" щодо повномасштабної війни під час Мюнхенської безпекової конференції.
Яким буде "план Трампа" невідомо, але джерела Bloomberg наводять такі три пункти: заморожування війни; окупована Росією територія залишається в "підвішеному стані"; надання Україні гарантій безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.
Більше про те, що пишуть ЗМІ про позицію США щодо завершення війни в Україні, - у матеріалі РБК-Україна.
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