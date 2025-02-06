Официального плана Трампа по прекращению войны в Украине еще нет, - Зеленский

"Его (плана - ред.) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал Зеленский.

По словам президента, у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Зеленский также выразил убеждение, что "наши команды будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов".

Он также убежден, что будет много информации относительно потенциального плана "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.

"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.