Официального плана Трампа по прекращению войны в Украине еще нет, - Зеленский

Официального плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины еще нет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Его (плана - ред.) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал Зеленский.
По словам президента, у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.
Зеленский также выразил убеждение, что "наши команды будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов".
Он также убежден, что будет много информации относительно потенциального плана "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.
"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.
Напомним, на днях СМИ сообщали, что США уже на следующей неделе могут представить план по завершению войны России против Украины. По информации журналистов, это могло бы произойти на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
Однако сегодня спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" по полномасштабной войне во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Каким будет "план Трампа" неизвестно, но источники Bloomberg приводят следующие три пункта: замораживание войны; оккупированная Россией территория остается в "подвешенном состоянии"; предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.
Больше о том, что пишут СМИ о позиции США относительно завершения войны в Украине, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.