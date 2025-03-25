Офіційно: захисник збірної України вибув до кінця сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Plymouth Herald .

24-річний футболіст отримав травму коліна під час останнього матчу "Плімута" в Чемпіоншипі проти "Дербі Каунті" (2:3). Саме через неї гравцю довелося залишити табір національної збірної України перед поєдинками плей-офф Ліги націй з Бельгією.

Тренер команди Мирон Мусліч висловив стурбованість станом захисника.

"Я думаю, він пропустить сім-вісім тижнів. Для нас це величезна втрата. Він теж дуже розчарований, тому що для нього сезон закінчився, і він більше не може допомагати команді. Ми всі дізналися багато про Максима за останні два місяці: він чудовий хлопець, справжній боєць. Але є обставини, які вище за нас", – наголосив наставник.

Він також зазначив, що остаточний термін відновлення Таловєрова поки невідомий. Клуб планує провести додаткові медичні обстеження, щоб визначити ступінь серйозності травми та очікуваний період реабілітації.

Таловєров приєднався до "Плімут Аргайл" на початку року і швидко став ключовим гравцем оборони команди. Він встиг провести 11 матчів та відзначився 2 забитими м'ячами, один з яких провів у ворота "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Відсутність українця може серйозно вплинути на подальші результати клубу в чемпіонаті. Зараз "Плімут" перебуває на останньому, 24-му місці в другому англійському дивізіоні та веде відчайдушну боротьбу за виживання.