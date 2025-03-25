Официально: защитник сборной Украины выбыл до конца сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Plymouth Herald .

24-летний футболист получил травму колена во время последнего матча "Плимута" в Чемпионшипе против "Дерби Каунти" (2:3). Именно из-за нее игроку пришлось покинуть лагерь национальной сборной Украины перед поединками плей-офф Лиги наций с Бельгией.

Тренер команды Мирон Муслич выразил обеспокоенность состоянием защитника.

"Я думаю, он пропустит семь-восемь недель. Для нас это огромная потеря. Он тоже очень разочарован, потому что для него сезон закончился, и он больше не может помогать команде. Мы все узнали много о Максиме за последние два месяца: он отличный парень, настоящий боец. Но есть обстоятельства, которые выше нас", - подчеркнул наставник.

Он также отметил, что окончательный срок восстановления Таловерова пока неизвестен. Клуб планирует провести дополнительные медицинские обследования, чтобы определить степень серьезности травмы и ожидаемый период реабилитации.

Таловеров присоединился к "Плимут Аргайл" в начале года и быстро стал ключевым игроком обороны команды. Он успел провести 11 матчей и отметился 2 забитыми мячами, один из которых провел в ворота "Манчестер Сити" в 1/8 финала Кубка Англии.

Отсутствие украинца может серьезно повлиять на дальнейшие результаты клуба в чемпионате. Сейчас "Плимут" находится на последнем, 24-м месте во втором английском дивизионе и ведет отчаянную борьбу за выживание.