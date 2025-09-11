Офіційно! УЄФА оголосив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів-2026/27

Виконавчий комітет Союза європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 11 вересня провів засідання в Тирані (Албанія). На ньому були призначені господарі кількох фіналів європейських турнірів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Фінал Ліги чемпіонів сезону-2026/27 пройде стадіоні "Метрополітано" в іспанському Мадриді.
"Метрополітано" – домашня арена клубу "Атлетіко" з іспанської столиці. Збудований у 1993 році, реконструйований – у 2017-му. Трибуни можуть вмістити 70 692 глядачі.
Стадіон вже одного разу приймав вирішальний матч ЛЧ. Сталося це у сезоні-2018/19. Тоді у суто англійському фіналі "Ліверпуль" переміг "Тоттенхем" (2:0).
Крім головного матчу клубного сезону-2026/27, УЄФА також оголосив про місця проведення деяких інших фіналів та турнірів.
Нагадаємо, що фінальні матчі єврокубків-2025/26 відбудуться на таких аренах.
