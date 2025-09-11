UA

Офіційно! УЄФА оголосив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів-2026/27

Фото: Стадіон "Метрополітано" в Мадриді (Вікіпедія)
Автор: Андрій Костенко

Виконавчий комітет Союза європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 11 вересня провів засідання в Тирані (Албанія). На ньому були призначені господарі кількох фіналів європейських турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Фінал ЛЧ – на "Метрополітано"

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2026/27 пройде стадіоні "Метрополітано" в іспанському Мадриді.

"Метрополітано" – домашня арена клубу "Атлетіко" з іспанської столиці. Збудований у 1993 році, реконструйований – у 2017-му. Трибуни можуть вмістити 70 692 глядачі.

Стадіон вже одного разу приймав вирішальний матч ЛЧ. Сталося це у сезоні-2018/19. Тоді у суто англійському фіналі "Ліверпуль" переміг "Тоттенхем" (2:0).

Де пройдуть інші фінали

Крім головного матчу клубного сезону-2026/27, УЄФА також оголосив про місця проведення деяких інших фіналів та турнірів.

  • Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2026/2027 прийме  Національний стадіон у Варшаві (Польща)
  • Матч за Суперкубок УЄФА-2026 – Зальцбург (Австрія)
  • Фінал Ліги чемпіонів з футзалу-2025/2026 – Пезаро (Італія)
  • Євро-2027 U-19 з футзалу – Астана (Казахстан)
  • Жіночий Євро-2027 з футзалу – Осієк (Хорватія)

Вирішальні матчі поточного сезону

Нагадаємо, що фінальні матчі єврокубків-2025/26 відбудуться на таких аренах.

  • Ліга чемпіонів – "Пушкаш Арена" в Будапешті (Угорщина)
  • Ліга Європи – "Бешикташ" у Стамбулі (Туреччина)
  • Ліга конференцій – "Ред Булл Арена" в Лейпцигу (Німеччина)

Раніше ми повідомили, чому Олександр Зінченко залишився поза заявкою "Ноттінгем Форест" на Лігу Європи.

Також читайте та дивіться, як українець приніс перемогу "Барселоні" на юнацькому клубному ЧС.

