RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Официально! УЕФА объявил место проведения финала Лиги чемпионов-2026/27

Фото: Стадион "Метрополитано" в Мадриде (Википедия)
Автор: Андрей Костенко

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 сентября провел заседание в Тиране (Албания). На нем были назначены хозяева нескольких финалов европейских турниров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Финал ЛЧ - на "Метрополитано"

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет стадионе "Метрополитано" в испанском Мадриде.

"Метрополитано" - домашняя арена клуба "Атлетико" из испанской столицы. Построен в 1993 году, реконструирован - в 2017-м. Трибуны могут вместить 70 692 зрителя.

Стадион уже однажды принимал решающий матч ЛЧ. Произошло это в сезоне-2018/19. Тогда в чисто английском финале "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0).

Где пройдут другие финалы

Кроме главного матча клубного сезона-2026/27, УЕФА также объявил о местах проведения некоторых других финалов и турниров.

  • Финал женской Лиги чемпионов-2026/2027 примет Национальный стадион в Варшаве (Польша)
  • Матч за Суперкубок УЕФА-2026 - Зальцбург (Австрия)
  • Финал Лиги чемпионов по футзалу-2025/2026 - Пезаро (Италия)
  • Евро-2027 U-19 по футзалу - Астана (Казахстан)
  • Женский Евро-2027 по футзалу - Осиек (Хорватия)

Решающие матчи текущего сезона

Напомним, что финальные матчи еврокубков-2025/26 состоятся на таких аренах.

  • Лига чемпионов - "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия)
  • Лига Европы - "Бешикташ" в Стамбуле (Турция)
  • Лига конференций - "Ред Булл Арена" в Лейпциге (Германия)

Ранее мы сообщили, почему Александр Зинченко остался вне заявки "Ноттингем Форест" на Лигу Европы.

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболУЕФАМадрид