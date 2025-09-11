Официально! УЕФА объявил место проведения финала Лиги чемпионов-2026/27

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 сентября провел заседание в Тиране (Албания). На нем были назначены хозяева нескольких финалов европейских турниров.
Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет стадионе "Метрополитано" в испанском Мадриде.
"Метрополитано" - домашняя арена клуба "Атлетико" из испанской столицы. Построен в 1993 году, реконструирован - в 2017-м. Трибуны могут вместить 70 692 зрителя.
Стадион уже однажды принимал решающий матч ЛЧ. Произошло это в сезоне-2018/19. Тогда в чисто английском финале "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0).
Кроме главного матча клубного сезона-2026/27, УЕФА также объявил о местах проведения некоторых других финалов и турниров.
Напомним, что финальные матчи еврокубков-2025/26 состоятся на таких аренах.
