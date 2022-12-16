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Офіційно. Саміт ЄС схвалив виділення Україні 18 млрд євро

Фото: Шарль Мішель, голова Євроради (Getty Inages)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз узгодив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави Європейської ради Шарля Мішеля.

Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, подібно до того, як було виділено кошти у 2022 році - вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.

"Ми схвалили програму допомоги Україні на суму 18 млрд євро. ЄС дотримується свого слова", - заявив Мішель.

Раніше повідомлялося, що Польща скасувала вето на багаторівневий пакет ЄС, що включає мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних компаній та 18 мільярдів євро допомоги Україні.

Нагадаємо, Рада Європи затвердила план дій для України на 50 млн євро.

Раніше ми писали, що країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні.

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