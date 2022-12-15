Польща розблокувала пакет рішень ЄС, в який входили 18 млрд євро для України, - ЗМІ
Польща скасувала вето на багаторівневий пакет ЄС, що включав мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних компаній і 18 мільярдів євро допомоги Україні. Це дозволило ЄС його ухвалити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Фінансово-економічний пакет містив в собі:
- допомогу для України на 18 мільйонів євро;
- мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій;
- заморожування коштів для Угорщини через проблеми з верховенством права;
- умовне затвердження плану витрат Угорщини після пандемії (до завершення деяких реформ).
Варшава блокувала весь пакет через занепокоєння щодо мінімальної податкової ставки, яка є частиною двосторонньої глобальної угоди, схваленої понад 130 країнами минулого року. Інша частина включає перерозподіл податкових прав корпорацій, де вони отримують прибуток.
Питання Польщі полягало в тому, що два "стовпи" податкової угоди повинні діяти паралельно, тому вона прагнула розділити "пакет", прийнявши окремі пункти, зокрема, вкрай необхідну допомогу Україні - залишивши мінімальний податок на інший день.
Однак, за словами трьох дипломатів, інші лідери ЄС не погодилися, що й змусило Польщу поступитися.
Нагадаємо, Рада Європи затвердила план дій для України на 50 млн євро.
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