Польща розблокувала пакет рішень ЄС, в який входили 18 млрд євро для України, - ЗМІ

Польща скасувала вето на багаторівневий пакет ЄС, що включав мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних компаній і 18 мільярдів євро допомоги Україні . Це дозволило ЄС його ухвалити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Фінансово-економічний пакет містив в собі:

допомогу для України на 18 мільйонів євро;

мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій;

заморожування коштів для Угорщини через проблеми з верховенством права;

умовне затвердження плану витрат Угорщини після пандемії (до завершення деяких реформ).

Варшава блокувала весь пакет через занепокоєння щодо мінімальної податкової ставки, яка є частиною двосторонньої глобальної угоди, схваленої понад 130 країнами минулого року. Інша частина включає перерозподіл податкових прав корпорацій, де вони отримують прибуток.

Питання Польщі полягало в тому, що два "стовпи" податкової угоди повинні діяти паралельно, тому вона прагнула розділити "пакет", прийнявши окремі пункти, зокрема, вкрай необхідну допомогу Україні - залишивши мінімальний податок на інший день.