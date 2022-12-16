RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально. Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

Фото: Шарль Мишель, глава Евросовета (Getty Inages)
Автор: Артур Родивилов

Европейский союз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году - по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово", - заявил Мишель.

Ранее сообщалось, что Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине.

Напомним, Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро.

Ранее мы писали, что страны ЕС призвали ускорить совместные закупки оружия вместо переданного Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТраншСаммит ЕС