Официально. Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году - по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово", - заявил Мишель.