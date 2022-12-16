Официально. Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

Европейский союз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Европейского совета Шарля Мишеля.
Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году - по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.
"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово", - заявил Мишель.
Ранее сообщалось, что Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине.
Напомним, Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро.
Ранее мы писали, что страны ЕС призвали ускорить совместные закупки оружия вместо переданного Украине.
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