Офіційно. Хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років

Повернення через 12 років

Олімпіада-2026 – стане першим турніром, де виступлять найсильніші хокеїсти світу, за останні 12 років, починаючи з 2014-го. Потім НХЛ не відпускала гравців на Ігри 2018 та 2022 років через розбіжності з МОК та Міжнародною федерацією.

"Це видатний день для міжнародного хокею та для фанатів по всьому світу. Ми змогли об'єднати зусилля, щоб повернути гравців НХЛ на Олімпіаду", - заявив президент ІІХФ Люк Тардіф.

Угода також відкриває шлях до участі гравців НХЛ на Олімпіаді-2030, яку планують провести у французьких Альпах.

Хто зіграє на Олімпіаді

В Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 12 збірних:

Данія

Італія

Канада

Латвія

Німеччина

Словаччина

США

Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Збірна США першою з країн-учасниць оприлюднила попередню заявку з гравців НХЛ. До списку зокрема потрапили: Джек Ейхель, Квінн Хьюз, Остон Метьюз, Чарлі Макевой, а також брати Брейді і Метью Ткачук.

Олімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого, а хокейні змагання розпочнуться 11 лютого. Турнір обіцяє стати одним із найсильніших за всю історію.