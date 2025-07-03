Официально. Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет

Возвращение через 12 лет

Олимпиада-2026 - станет первым турниром, где выступят сильнейшие хоккеисты мира, за последние 12 лет, начиная с 2014-го. Затем НХЛ не отпускала игроков на Игры 2018 и 2022 годов из-за разногласий с МОК и Международной федерацией.

"Это выдающийся день для международного хоккея и для фанатов по всему миру. Мы смогли объединить усилия, чтобы вернуть игроков НХЛ на Олимпиаду", - заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Соглашение также открывает путь к участию игроков НХЛ на Олимпиаде-2030, которую планируют провести во французских Альпах.

Кто сыграет на Олимпиаде

В Олимпийских играх 2026 года примут участие 12 сборных:

Дания

Италия

Канада

Латвия

Германия

Словакия

США

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Сборная США первой из стран-участниц обнародовала предварительную заявку из игроков НХЛ. В список в частности попали: Джек Эйхель, Куинн Хьюз, Остон Мэтьюз, Чарли Макевой, а также братья Брэйди и Мэтью Ткачук.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, а хоккейные соревнования начнутся 11 февраля. Турнир обещает стать одним из самых сильных за всю историю.