UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Офіційно. ЄС продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

"Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

Санкції вперше ввели у 2012 році через репресії та порушення прав у Білорусі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмеження розширили через співучасть у збройній агресії.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що посли ЄС погодили продовження санкції проти Лукашенка та низки осіб з Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьСанкції проти Росії