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Официально. ЕС продлил санкции против Лукашенко и его окружения

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз продлил санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения. Ограничения будут действовать по меньшей мере до конца февраля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

"Учитывая тяжесть сохраняющейся ситуации в Беларуси и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, предпринятые союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В санкционный список входят 243 физических лица, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, и 32 юридических лица. Санкции ЕС касаются визовых ограничений и замораживания активов.

Санкции впервые ввели в 2012 году из-за репрессий и нарушений прав в Беларуси. После полномасштабного вторжения России в Украину ограничения расширили из-за соучастия в вооруженной агрессии.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что послы ЕС согласовали продление санкции против Лукашенко и ряда лиц из Беларуси.

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