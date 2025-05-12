Офіційно: Анчелотті очолив збірну Бразилії

Старт – вже у червні

Італійський фахівець розпочне роботу з "селесао" влітку 2025 року – саме тоді Бразилія проведе матчі кваліфікації до ЧС-2026 проти Еквадору (6 червня) та Парагваю (11 червня).

За даними The Athletic, офіційно Анчелотті приступить до обов’язків 26 травня 2025 року.

"Призначення Карло Анчелотті до збірної Бразилії – це більше, ніж стратегічний крок. Це заява світові про те, що ми рішуче налаштовані повернути собі найвище місце на п'єдесталі.

Він – найвидатніший тренер в історії, а тепер він очолює найвидатнішу національну команду на планеті. Разом ми напишемо нові славетні розділи для бразильського футболу", – заявив очільник бразильського футболу Едналдо Родрігес.

65-літній Анчелотті стане першим іноземним тренером, який очолить бразильську національну команду за 111 років її існування. Його контракт розрахований до чемпіонату світу 2026 року з можливістю продовження до 2030 року.

Фінальний сезон у "Реалі"

Анчелотті завершить свою роботу з мадридським "Реалом" після фінішу поточного сезону. Це його другий період в "королівському клубі" – перший тривав з 2013 до 2015 року, а другий розпочався у 2021-му.

За два періоди в "Реалі" італієць виграв 15 трофеїв, серед яких – Ліга чемпіонів, Ла Ліга, Суперкубок Іспанії, Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Уже відомо, що "Реал" після завершення сезону очолить Хабі Алонсо. Контракт іспанця з мадридцями підписано до 2028 року, про що раніше повідомляв інсайдер Фабріціо Романо.