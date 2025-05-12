Україна вперше увірвалась у спортивні трансляції, які дивиться весь світ: що відомо

Глядачі можуть вперше дивитися найпрестижніші міжнародні спортивні події на телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2 із коментарями українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний прес-реліз медіасервісу MEGOGO та медіакомпанії Warner Bros. Discovery, які запустили першу в історії українську аудіодоріжку для мультиспортивних трансляцій.

Що змінилося в трансляціях і чому це важливо

Відтепер українською на Eurosport 1 та Eurosport 2 транслюватимуться такі гранди світового спорту, як:

тенісні турніри Великого шолома (Australian Open, Roland-Garros, US Open)

велогонки Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France)

чемпіонати світу зі снукеру

Олімпійські ігри та інші події міжнародного масштабу.

Першими змаганнями, які глядачі вже можуть дивитися з українським коментарем, стали Джиро д’Італія (стартував 9 травня) та Ролан Гаррос (25 травня - 8 червня).

Хто працював над локалізацією

Українська стала 21-ю офіційною мовою Eurosport, і локалізацію здійснює власна команда MEGOGO.

У проекті беруть участь коментатори: Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Віталій Волочай, Інна Волочай, Дар’я Кузнецова, Олексій Борисовський, Євген Перестенко, Андрій Білик, Антон Топчій та інші.

Коментарі українською мовою будуть доступні не лише на MEGOGO, а й через усіх офіційних трансляторів Eurosport в Україні.

У WBD заявили, що для них "Україна є стратегічно важливим ринком", а тому "запуск української доріжки - важливий крок для інклюзивного мовлення в регіоні".