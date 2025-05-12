Алонсо очолив "Реал": відома дата дебюту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х інсайдера Фабріціо Романо .

Дебют на клубному ЧС

За наявною інформацією, угода розрахована до 2028 року, і вже погоджено не лише умови контракту, а й тренерський штаб.

Дебют Алонсо на тренерському містку "бланкос" очікується на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться у червні-липні в США.

"Реал" готується урочисто попрощатися з Анчелотті, який завершить свою каденцію після закінчення поточного сезону. Після цього в клубі офіційно розпочнеться нова епоха – під керівництвом легенди клубу Хабі Алонсо.

"Вершкові" у сезоні-2024/25

Новий наставник очолить "Реал" у період кризи після низки тріумфальних сезонів.

У кампанії-2024/25 столичний клуб провалився майже у всіх змаганнях, де брав участь. Причому на внутрішній арені віддав усі трофеї принциповому супернику – "Барселоні".

"Реал" програв Суперкубок Іспанії з розгромом у фіналі від "Барси" – 2:5. У фіналі Кубка країни мадридці також поступилися каталонцям – 2:3. У чемпіонаті – двічі зазнали поразок у Ель Класіко – 0:4 та 3:4, відкривши тим самим "синьо-гранатовим" шлях до чемпіонства.

У Лізі чемпіонів підопічні Карло Анчелотті вилетіли в чвертьфіналі, без шансів склавши повноваження володаря трофею в протистоянні з лондонським "Арсеналом" – 0:3 та 1:2.

Єдиним трофеєм "Реала" став відроджений Міжконтинентальний кубок, значення якого дуже знизилось на фоні створеного Клубного чемпіонату світу.

Трансфери під нового наставника

До офіційного дебюту Алонсо на клубному ЧС керівництво "Реала" планує підсилити склад команди.

Зокрема, за інформацією El Chiringuito TV, до поїздки в США мадридці мають придбати лівого та центрального захисників, а також остаточно завершити перехід оборонця збірної Англії Трента Александера-Арнольда з "Ліверпуля".

Хто такий Хабі Алонсо

43-річний колишній футболіст, ніні – тренер.

Уродженець Країни Басків, де й починав займатися футболом. Через молодіжний "Антігуоко" потрапив до складу "Реал Сосьєдада", де відіграв перші чотири роки професіональної кар'єри (2000-2004).

У серпні 2004-го перебрався до англійського "Ліверпуля" і провів за мерсисайдський клуб п'ять років. У 2009-му повернувся до Іспанії – в мадридський "Реал", ставши частиною трансферної компанії "вершкових" по залученню у клуб зіркових виконавців. Після п'яти сезонів у складі "галактікос", переїхав до Німеччини. Там виступав у 2014-2017 роках за мюнхенську "Баварію", де й завершив кар'єру гравця.

У складі "Ліверпуля" та "Реала" двічі перемагав у Лізі чемпіонів. Вигравав національні титули у Іспанії, Англії та Німеччині.

За збірну Іспанії провів 114 матчів та забив 16 голів. Чемпіон світу 2010 року та переможець Євро 2008 та 2012 років.

Тренерську кар'єру розпочав у 2018-му, ставши наставником юнацької команди "Реала" U-14 та пропрацював там один сезон. У червні 2019 року очолив резервну команду "Реал Сосьєдада".

У жовтні 2022-го Алонсо був призначений головним тренером леверкузенського "Байєра". За два роки привів "фармацевтів" до золотого дубля в Німеччині, зокрема виграв з ними перший чемпіонський титул в історії клубу. На євроарені – пробився з командою в фінал Ліги Європи-2023/24.