"Барселона" в божевільному Ель Класіко принизила "Реал" та майже гарантувала собі чемпіонство

"Барселона" не наїлася карколомними сюжетами в півфіналі Ліги чемпіонів і продовжила шоу в іспанському Класичному. Матч 35-го туру Ла Ліги з "Реалом" став ще одним шедевром футбольної драматургії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Іспанія, Ла Ліга, 35-й тур

"Барселона" – "Реал" – 4:3

Голи: Гарсія, 19, Ямаль, 32, Рафінья, 34, 45 – Мбаппе, 6 (пенальті), 14, 70

Усі Ель Класіко сезону

Таких до сьогодні було три і в них домінували "синьо-гранатові". І це при тому, що жодна із зустрічей не проходила на території каталонців.

Спочатку наш Андрій Лунін, що підміняв травмованого Тібо Куртуа отримав чотири голи у Мадриді. Сталося це в жовтні милого року в рамках першого кола Ла Ліги.

Але й Куртуа, повернувшись у ворота, ситуацію не виправив: він також пропускав від Ямаля і компанії по чотири в середньому за матч. Спочатку в фіналі Суперкубку було 2:5 у аравійській Джидді в січні. А потім, у кінці квітня – 2:3 у Севільї – в фіналі Кубка Іспанії.

Отже за три поєдинки "Реал" отримав від "Барси" 12 м'ячів у свої ворота. Забивши при цьому чотири.

Шість голів у першому таймі

Команди вперше в сезоні зійшлися в Барселоні. І початок був жахливим для господарів.

Вже на 14-й хвилині "Барса" "горіла" після дублю Мбаппе. Спочатку француз реалізував пенальті, який сам і заробив. А потім реалізував вихід віч-на-віч зі Щенсни, після того, як "вершкові" у центрі поля відібрали м'яч у Ямаля.

До першого голу гостей "Барселону" не було видно. Після – каталонці почали щось створювати біля володінь Куртуа. А після другого пропущеного – господарі розійшлись на повну.

Рівно 20 хвилин знадобилось підопічним Ганса-Дітера Фліка, щоб не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Гарсія замкнув головою подачу з кутового та пас (головою ж) від Торреса. Потім чергове диво створив Ямаль: барселонський вундеркінд у дотик запустив свою фірмову дугу під дальню стійку і в Куртуа не було шансів.

Ламін Ямаль (фото: x.com/FCBarcelona)

Третій гол – на рахунку Рафіньї. Бразилець відзначився через дві хвилини після голу Ямаля. А почалося все зі зіткнення у центрі поля Себальоса з Мбаппе та втратою "Реала".

За рахунку 2:3 мадридці отримали право на пенальті. Знову зсфолили на Мбаппе. Француз вже тримав м'яч у руках на 11-метровій позначці і думав, у який кут битиме. Але суддя своє рішення відмінив: перед цим був офсайд у Беллінгема.

Залишившись без пенальті, "Реал" натомість отримав гол у свої ворота. Створили його Себальос і Васкес, невдало розпорядившись м'ячем біля власного штрафного. Але крапку поставив Рафінья, який оформив дубль.

Ще до перерви третій гол у ворота "Барси" забив Мбаппе. Але з офсайду. Тому хет-трик у першому таймі не зафіксували.

Другий тайм: хет-трик Мбаппе

"Барселона" – не та команда, що гратиме другим номером, навіть коли ситуація дозволяє. Маючи перевагу в два голи (а, за великим рахунком, каталонців в матчі влаштувала б і нічия), вони продовжували шукати шанси біля воріт суперника.

У "Реала", який до перерви майже не виходив з власної половини поля, теж почали з'являтися проблиски. Один з них завершився швидким виходом Вінісіуса та Мбаппе на ворота "Барси". Бразилець не поскупився та віддав на француза, а той оформив хет-трик.

Вінісіус і Мбаппе (фото: x.com/realmadriden)

Цікавий епізод стався на 81-й хвилині. Під час атаки каталонців м'яч у штрафному "Реала" влучив у руку Чуамені. Суддя довго слухав підказки асистентів, сам пішов дивитися ВАР, але зрештою пенальті не поставив, залишивши мадридцям надію.

Сказати, що "Реал" влаштував фінальний штурм, було б не правильно. "Барселона" тримала м'яч і особливо не дозволяла розгулятися. Але шанси у "вершкових" були - на самих останніх секундах. Спочатку 21-річний дебютант Муньос вийшов сам на сам зі Шенсни. Міг зрівнювати рахунок, та пробив вище воріт. Потім не забив Мбаппе. А ще потім навіть забив – але знов із офсайду.

А "Барселона" у компенсований час забила вп'яте -- але гол теж не зарахували.

Що означає результат

"Барселона" переграла принципового суперника у всіх чотирьох зустрічах сезону, забивши у ворота "вершкових" 16 м'ячів.

Каталонці в очних протистояннях з "Реалом" здобули Суперкубок і Кубок Іспанії. А після домашнього Ель Класіко майже гарантували собі чемпіонство. За три тури до завершення чемпіонату команда Фліка відірвалась від головного переслідувача на сім очок – 82 проти 75-ти. Для того, щоб юридично оформити "золото" першості "Барсі" в матчах, що залишились, достатньо буде набрати лише два очки.