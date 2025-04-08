Офіційний ветпаспорт для тварини: як оформити та що для цього потрібно

Офіційний ветеринарний паспорт для домашньої тварини в Україні є важливим документом. Він не лише підтверджує право власності (ідентифікує) чи відслідковує ветеринарну історію, але і дозволяє подорожувати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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Для того, щоб оформити офіційний ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину, необхідно звернутись до державної лікарні ветеринарної медицини (всі вони підпорядковуються Держпродспоживслужбі).
Ознайомитись із контактами та обрати установу у конкретному регіоні можна за допомогою відповідного переліку на офіційному сайті держслужби.
Українцям нагадали, що форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольсьства України №288 (від 1 серпня 2014 року) "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку".
Такий документ:
Важливо, що ветеринарно-санітарний паспорт залишається чинним упродовж усього життя тварини.
Для того, щоб оформити й отримати ветпаспорт на тварину, необхідно здійснити низку кроків:
"Такі вимоги визначаються частиною 3.4 Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Мінагрополітики №288", - уточнили у Держпродспоживслужбі.
Зазначається, що підтвердженням щеплення від сказу є документ, в якому містяться:
Перед вакцинацією тварини українцям радять проконсультуватись зі своїм ветеринаром - щоб забезпечити належну імунну відповідь.
"Найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів (за 7-10 днів до вакцинації), однак детальні рекомендації можуть різнитись залежно від препарату", - пояснили у Держпродспоживслужбі.
Наголошується, що вносити до ветпаспорта щеплення, зроблене раніше, не можна.
Серед підстав, за яких людині можуть відмовити у видачі ветеринарно-санітарного паспорту на тварину, згадуються такі:
Насамкінець зауважимо, що для виїзду із твариною за кордон у 2025 році одного ветеринарно-санітарного паспорту може бути замало.
Вимоги щодо необхідних документів (сертифікатів, свідоцтв, довідок чи форм) можуть різнитися - залежно від країни призначення - проте до поїздки, найімовірніше, доведеться ретельно (і заздалегідь) підготуватися.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний сказ і що робити після укусу тварини.
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