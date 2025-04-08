Официальный ветпаспорт для животного: как оформить и что для этого нужно

Официальный ветеринарный паспорт для домашнего животного в Украине является важным документом. Он не только подтверждает право собственности (идентифицирует) или отслеживает ветеринарную историю, но и позволяет путешествовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Для того, чтобы оформить официальный ветеринарно-санитарный паспорт на домашнее животное, необходимо обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины (все они подчиняются Госпродпотребслужбе).
Ознакомиться с контактами и выбрать учреждение в конкретном регионе можно с помощью соответствующего перечня на официальном сайте госслужбы.
Украинцам напомнили, что форма установленного образца ветеринарно-санитарного паспорта утверждена приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины №288 (от 1 августа 2014 года) "Об утверждении Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету".
Такой документ:
Важно, что ветеринарно-санитарный паспорт остается действующим на протяжении всей жизни животного.
Для того, чтобы оформить и получить ветпаспорт на животное, необходимо осуществить ряд шагов:
"Такие требования определяются частью 3.4 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденных приказом Минагрополитики №288", - уточнили в Госпродпотребслужбе.
Отмечается, что подтверждением прививки от бешенства является документ, в котором содержатся:
Перед вакцинацией животного украинцам советуют проконсультироваться со своим ветеринаром - чтобы обеспечить надлежащий иммунный ответ.
"Чаще всего перед прививкой рекомендуют обработать животное от внутренних и внешних паразитов (за 7-10 дней до вакцинации), однако детальные рекомендации могут отличаться в зависимости от препарата", - объяснили в Госпродпотребслужбе.
Отмечается, что вносить в ветпаспорт прививки, сделанные ранее, нельзя.
Среди оснований, по которым человеку могут отказать в выдаче ветеринарно-санитарного паспорта на животное, упоминаются следующие:
В заключение отметим, что для выезда с животным за границу в 2025 году одного ветеринарно-санитарного паспорта может быть мало.
Требования относительно необходимых документов (сертификатов, свидетельств, справок или форм) могут отличаться - в зависимости от страны назначения - однако к поездке, скорее всего, придется тщательно (и заранее) подготовиться.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем опасно бешенство и что делать после укуса животного.
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