Офіційний курс злотого знову зріс до майже 12 гривень

Офіційний курс польського злотого на 21 січня 2026 року становить 11,9932 гривень за 1 злотий (+0,09 гривні порівняно з 19 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 19 копійок.

bank.gov.ua

Курс продажу злотого в обмінниках і касах банків зріс на 1 копійку порівняно з попереднім днем - до 12,09 гривень, курс купівлі злотого становить 11,65 гривень (+0,03 гривень). З 1 січня курс купівлі злотого на готівковому ринку зріс на 14 копійок, а курс продажу - на 12 копійок.

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 30-36 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23-24 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.