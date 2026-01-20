Офіційний курс злотого знову зріс до майже 12 гривень

Національний банк України підвищив курс злотого до майже 12 гривень - 11,99 гривень на 21 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 21 січня 2026 року становить 11,9932 гривень за 1 злотий (+0,09 гривні порівняно з 19 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 19 копійок.
Курс продажу злотого в обмінниках і касах банків зріс на 1 копійку порівняно з попереднім днем - до 12,09 гривень, курс купівлі злотого становить 11,65 гривень (+0,03 гривень). З 1 січня курс купівлі злотого на готівковому ринку зріс на 14 копійок, а курс продажу - на 12 копійок.
З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 30-36 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23-24 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що НБУ знизив офіційний курс долара на 21 січня до рівня - 43,25 гривень, що на 2 копійки нижче попереднього дня. При цьому, курс євро зріс до нового рекорду - 50,72 гривень.
На міжбанку в результаті торгів 20 січня курс долара перебував на рівні 43,24-43,29 гривні за долар (купівля-продаж), що на 2-4 копійки нижче за закриття торгової сесії 19 січня. Водночас курс євро на міжбанку зріс на 30-31 копійку - до 50,69-50,72 гривень (купівля-продаж).
Офіційний курс злотого на 20 січня становив 11,90 гривень, що на 3 копійок нижче за курс 19 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).