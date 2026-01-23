Офіційний курс злотого оновив рекорд

Офіційний курс польського злотого на 26 січня становить 12,0473 гривень за 1 злотий (+0,02 гривні порівняно з 22 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 25 копійок.

bank.gov.ua

Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 23 січня не змінилися порівняно з 22 січня і становлять 11,71-12,14 гривень (купівля-продаж).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 35-42 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 28-30 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.