Офіційний курс злотого оновив рекорд

Національний банк України підняв курс злотого до нового рекордного рівня - 12,05 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 26 січня становить 12,0473 гривень за 1 злотий (+0,02 гривні порівняно з 22 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 25 копійок.
Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 23 січня не змінилися порівняно з 22 січня і становлять 11,71-12,14 гривень (купівля-продаж).
З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 35-42 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 28-30 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що на 26 січня офіційний курс долара знизився на 3 копійки - до 43,14 гривень, а курс євро зріс на 13 копійок - до 50,65 гривень.
У коментарі РБК-Україна експерт департаменту глобальних ринків OTP Bank Євген Міюц сказав, що роль євро як інструменту для зберігання заощаджень зростає. Історично ця роль зберігалася за доларом.
Офіційний курс злотого на 23 січня становив 12 гривень, що на 2 копійки більше за попередній день. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).