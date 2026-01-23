Официальный курс злотого обновил рекорд

Национальный банк Украины поднял курс злотого до нового рекордного уровня - 12,05 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 26 января составляет 12,0473 гривен за 1 злотый (+0,02 гривны равнению с 22 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 25 копеек.
Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 23 января не изменился по сравнению с 22 января и составляет 11,71-12,14 гривен (покупка-продажа).
С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 35-42 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 28-30 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что на 26 января официальный курс доллара снизился на 3 копейки - до 43,14 гривен, а курс евро вырос на 13 копеек - до 50,65 гривен.
В комментарии РБК-Украина эксперт департамента глобальных рынков OTP Bank Евгений Миюц сказал, что роль евро как инструмента для хранения сбережений возрастает. Исторически эта роль сохранялась за долларом.
Официальный курс злотого на 23 января составил 12 гривен, что на 2 копейки больше предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).