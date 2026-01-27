Офіційний курс злотого досяг нового рекорду

Національний банк України продовжує піднімати офіційний курс злотого, на 28 січня курс польської валюти встановлено на рівні 12,19 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 28 січня становить 12,1883 гривень за 1 злотий (+0,05 гривні порівняно з 27 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 39 копійок.
Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 27 січня зросли 2 копійки порівняно з 26 січня і становлять 11,68-12,14 гривень (купівля-продаж).
З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 35-39 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 27-28 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що на 28 січня офіційний курс долара знизився на 17 копійок порівняно з попереднім днем - до 42,96 гривень, а курс євро продовжує зростати і досягати максимумів. НБУ встановив офіційну вартість європейської валюти на 28 січня на рівні 51,23 гривень.
З 1 січня (49,79 гривень) офіційний курс євро зріс на 1,44 гривень. При цьому, курс долара знизився на 61 копійку. Він активно почав зменшуватися з 19 січня, з цього дня до 28 січня курс валюти США просів на 45 копійок.
Середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку з 1 по 27 січня зросли на 73-77 копійок - до 42,72-43,28 гривень (купівля-продаж). За цей період, вартість євро на цьому сегменті валютного ринку зросла на 1,30-1,32 гривень - до 50,71-51,44 гривень.
Офіційний курс злотого на 27 січня становив 12,13 гривень, що на 9 копійок більше за попередній день. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).