Официальный курс злотого достиг нового рекорда

Официальный курс польского злотого на 28 января составляет 12,1883 гривен за 1 злотый (+0,05 гривны равнению с 27 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 39 копеек.

bank.gov.ua

Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 27 января выросли 2 копейки по сравнению с 26 января и составляют 11,68-12,14 гривен (покупка-продажа).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 35-39 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 27-28 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.