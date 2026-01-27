Официальный курс злотого достиг нового рекорда

Национальный банк Украины продолжает поднимать официальный курс злотого, на 28 января курс польской валюты установлен на уровне 12,19 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 28 января составляет 12,1883 гривен за 1 злотый (+0,05 гривны равнению с 27 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 39 копеек.
Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 27 января выросли 2 копейки по сравнению с 26 января и составляют 11,68-12,14 гривен (покупка-продажа).
С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 35-39 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 27-28 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что на 28 января официальный курс доллара снизился на 17 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 42,96 гривен, а курс евро продолжает расти и достигать максимумов. НБУ установил официальную стоимость европейской валюты на 28 января на уровне 51,23 гривен.
С 1 января (49,79 гривен) официальный курс евро вырос на 1,44 гривен. При этом, курс доллара снизился на 61 копейку. Он активно начал уменьшаться с 19 января, с этого дня до 28 января курс валюты США просел на 45 копеек.
Средние курсы покупки-продажи доллара на наличном рынке с 1 по 27 января выросли на 73-77 копеек - до 42,72-43,28 гривен (покупка-продажа). За этот период, стоимость евро на этом сегменте валютного рынка выросла на 1,30-1,32 гривен - до 50,71-51,44 гривен.
