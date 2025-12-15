Офіційний курс євро знову побив рекорд

Офіційний курс євро на 16 грудня становить 49,6549 гривень за 1 євро (+0,19 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс долара на 16 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2451 гривень за 1 долар (+0,05 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс в результаті торгів 15 грудня курс купівлі євро становить 49,48 гривень, а курс продажу - 49,51 гривень, при цьому курс купівлі долара перебуває на рівні 42,06 гривень, а курс продажу - 42,10 гривень.

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара 15 грудня порівняно зі значенням 12 грудня не змінився і становить 42,48 гривні, при цьому курс продажу євро збільшився на 6 копійок - до 49,92 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,94 і 49,28 гривень відповідно.