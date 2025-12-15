Офіційний курс євро знову побив рекорд

Курс євро НБУ на 16 грудня встановив на рекордному рівні 49,65 гривень, що на 19 копійок вище за значення 15 грудня і попереднє рекордне значення (49,51 гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 16 грудня становить 49,6549 гривень за 1 євро (+0,19 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс долара на 16 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2451 гривень за 1 долар (+0,05 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку курс в результаті торгів 15 грудня курс купівлі євро становить 49,48 гривень, а курс продажу - 49,51 гривень, при цьому курс купівлі долара перебуває на рівні 42,06 гривень, а курс продажу - 42,10 гривень.
На готівковому ринку середній курс продажу долара 15 грудня порівняно зі значенням 12 грудня не змінився і становить 42,48 гривні, при цьому курс продажу євро збільшився на 6 копійок - до 49,92 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,94 і 49,28 гривень відповідно.
Нагадаємо, 12 грудня офіційний курс євро досяг рекордного значення - 49,51 гривень, що пов'язано зі зниженням вартості долара до євро на міжнародному ринку.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснював таке зростання курсу євро зниженням вартості американської валюти порівняно з європейською на міжнародному ринку.
Додатковий вплив має підвищений попит на євровалюту з боку українського бізнесу та імпортерів, які активно проводять розрахунки саме в євро.