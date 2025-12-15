Официальный курс евро вновь побил рекорд

Курс евро НБУ на 16 декабря установил на рекордном уровне 49,65 гривен, что на 19 копеек выше значения 15 декабря и предыдущего рекордного значения (49,51 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 16 декабря составляет 49,6549 гривен за 1 евро (+0,19 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс доллара на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2451 гривен за 1 доллар (+0,05 грн).
bank.gov.ua
На межбанке курс в результате торгов 15 декабря курс покупки евро составляет 49,48 гривен, а курс продажи – 49,51 гривен, при этом курс покупки доллара находиться на уровне 42,06 гривен, а курс продажи – 42,10 гривен.
На наличном рынке средний курс продажи доллара 15 декабря по сравнению со значением 12 декабря не изменился и составляет 42,48 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 49,92 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,94 и 49,28 гривен соответственно.
Напомним, 12 декабря официальный курс евро достиг рекордного значения - 49,51 гривен, что связано со снижением стоимости доллара к евро на международном рынке.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснял такой рост курса евро снижением стоимости американской валюты по сравнению с европейской на международном рынке.
Дополнительное влияние оказывает повышенный спрос на евровалюту со стороны украинского бизнеса и импортеров, которые активно проводят расчеты именно в евро.