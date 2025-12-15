Официальный курс евро вновь побил рекорд

Официальный курс евро на 16 декабря составляет 49,6549 гривен за 1 евро (+0,19 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2451 гривен за 1 доллар (+0,05 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс в результате торгов 15 декабря курс покупки евро составляет 49,48 гривен, а курс продажи – 49,51 гривен, при этом курс покупки доллара находиться на уровне 42,06 гривен, а курс продажи – 42,10 гривен.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара 15 декабря по сравнению со значением 12 декабря не изменился и составляет 42,48 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 49,92 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,94 и 49,28 гривен соответственно.