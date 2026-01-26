UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Офіційний курс євро перевищив 51 гривню. За скільки можна купити валюту в касах

Фото: Офіційний курс євро перевищив 51 гривню (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк уперше встановив офіційний курс євро на рівні, вищому за 51 гривню - 51,06 гривень на 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Якого значення досяг офіційний курс

  • Що відбувається на готівковому ринку

  • Як євро дорожчає по відношенню до долара

Офіційний курс євро на 27 січня становив 51,0647 гривень, що на 41 копійку вище за значення 23 січня. З 1 січня (49,79 гривень) курс євро зріс на 1,27 гривень.

Курс долара на 27 січня встановлено на рівні 43,1253 гривень (-0,01 гривень до попереднього дня).

bank.gov.ua

Вартість готівкового євро

У касах банків та обмінних пунктах курс продажу євро з ранку особливо не змінився і становить 51,42 гривень (-0,01 гривня порівняно зі значенням на 10:00), а курс купівлі - 50,65 гривень (+0,02 гривні).

Курси долара трохи знизилися (на 0,02-0,03 гривні) і становили 42,88 - 43,42 гривень (купівля-продаж).

Курс євро на міжнародному ринку

Вартість євро продовжує зростати по відношенню до долара. Офіційний курс євро за період з 16 до 23 січня включно зріс на 1% - з 1,16 до 1,17 доларів.

Разом з тим, долар продовжує втрачати позиції і порівняно з іншими валютами. Індекс спотової вартості долара щодо валют 10-ти найбільших торговельних партнерів США, який публікує агентство Bloomberg, знизився за цей період на 2% - з 99 393 до 97 312 доларів.

Нагадаємо, у коментарях РБК-Україна директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль та директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначали, що євро дорожчає на українському ринку через зростання курсу валюти Єврозони до долара на міжнародному ринку. Це відбувається на тлі політики США - торгових війн, заяв претензій на Гренландію.

На 23 січня НБУ підняв офіційний курс євро становив - 50,65 гривень. На ранок 26 січня багато банків виставили курси продажу євро на рівні вище 51 гривні.

