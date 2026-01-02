ua en ru
Офіційний курс долара зріс на 12 копійок

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 17:00
Офіційний курс долара зріс на 12 копійок Фото: Курс долара зріс на 12 копійок (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 12 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 5 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,2942 гривень за 1 долар (+0,12 грн).

Офіційний курс долара зріс на 12 копійокbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,5794 гривень за 1 євро (+0,03 грн).

Офіційний курс долара зріс на 12 копійокbank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 1 січня знизився на 8 копійок - до 42,12-42,22 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,42-49,53 гривень (-0,08-0,09 порівняно з попереднім днем).

Офіційний курс долара зріс на 12 копійокudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 1 січня впав на 2 копійки і становить 42,53 гривень, курс продажу євро знизився на 7 копійок і сягнув 50,03 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,97 і 49,36 гривень відповідно.

Вартість долара на міжнародному ринку

Протягом 2025 року офіційний курс євро до долара зріс на 13,8% - з 1,0321 до 1,175 доларів. Також долар подешевшав по відношенню до інших валют країн, які є торговими партнерами США. Це взаємовідношення показує індекс спотової вартості долара, який публікує агентство Bloomberg. Цей показник протягом минулого року знизився на 8,4% - з 1 314 до 1 204 доларів.

Нагадаємо, що Нацбанк на 2 січня знизив офіційний курс долара на 18 копійок - до 42,1701 гривень, а євро - на 24 копійки - до 49,5499 гривень.

