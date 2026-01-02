Официальный курс доллара вырос на 12 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 5 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,2942 гривен за 1 доллар (+0,12 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,5794 гривен за 1 евро (+0,03 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 1 января снизился на 8 копеек – до 42,12-42,22 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,42-49,53 гривен (-0,08-0,09 по сравнению с предыдущим днем).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 1 января упал на 2 копейки и составляет 42,53 гривен, курс продажи евро снизился на 7 копеек и достиг 50,03 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,97 и 49,36 гривен соответственно.