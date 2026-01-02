ua en ru
Официальный курс доллара вырос на 12 копеек

Украина, Пятница 02 января 2026 17:00
Официальный курс доллара вырос на 12 копеек
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 12 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 5 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,2942 гривен за 1 доллар (+0,12 грн).

Официальный курс евро составляет 49,5794 гривен за 1 евро (+0,03 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 1 января снизился на 8 копеек – до 42,12-42,22 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,42-49,53 гривен (-0,08-0,09 по сравнению с предыдущим днем).

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 1 января упал на 2 копейки и составляет 42,53 гривен, курс продажи евро снизился на 7 копеек и достиг 50,03 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,97 и 49,36 гривен соответственно.

Стоимость доллара на международном рынке

На протяжении 2025 года официальный курс евро к доллару вырос на 13,8% - с 1,0321 до 1,175 долларов. Также доллар подешевел по отношению к другим валютам стран, которые являются торговыми партнерами США. Это взаимоотношение показывает индекс спотовой стоимости доллара, который публикует агентство Bloomberg. Этот показатель на протяжении прошлого года снизился на 8,4% - с 1 314 до 1 204 долларов.

Напомним, что Нацбанк на 2 января снизил официальный курс доллара на 18 копеек - до 42,1701 гривен, а евро на 24 копейки - до 49,5499 гривен.

