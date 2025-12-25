Офіційний курс долара знизився на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 22 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 26 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9331 гривень за 1 долар (-0,22 грн).
Офіційний курс євро становить 49,4265 гривень за 1 євро (-0,26 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 24 грудня збільшився на 29 копійок - до 42,07-42,12 гривень (купівля-продаж), а курс євро зріс на 39 копійок - до 49,57-49,62 гривень (купівля-продаж).
На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 24 грудня не змінився і становить 42,32 гривень, водночас курс продажу євро зменшився на 2 копійки - до 49,91 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,77 і 49,25 гривень відповідно.
Нагадаємо, що на 25 грудня НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,15 гривні, що на 5 копійок вище за курс попереднього дня. При цьому, офіційний курс євро також підріс на 5 копійок - до 49,68 гривень.
На міжбанку курс долара в результаті торгів 23 грудня знизився на 22-24 копійки - до 41,78-41,83 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 22-24 копійки - до 49,18-49,23 гривень (купівля-продаж).
За період 1-24 грудня курси купівлі-продажу долара на міжбанку знизилися на 25-27 копійки - до 42,07-42,12 гривень, а курс купівлі-продажу євро зросли на 30-34 копійки - до 49,57-49,62 гривень.