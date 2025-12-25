Офіційний курс долара знизився на 22 копійки

Офіційний курс долара на 26 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9331 гривень за 1 долар (-0,22 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,4265 гривень за 1 євро (-0,26 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 24 грудня збільшився на 29 копійок - до 42,07-42,12 гривень (купівля-продаж), а курс євро зріс на 39 копійок - до 49,57-49,62 гривень (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 24 грудня не змінився і становить 42,32 гривень, водночас курс продажу євро зменшився на 2 копійки - до 49,91 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,77 і 49,25 гривень відповідно.