НБУ підвищив курс долара на 5 копійок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 25 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1541 гривень за 1 долар (+0,05 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,6828 гривень за 1 євро (+0,05 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 23 грудня знизився на 22-24 копійки - до 41,78--41,83 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 22-24 копійки - до 49,18-49,23 гривень (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 23 грудня впав на 11 копійок і становить 42,23 гривень, водночас курс продажу євро зріс на 1 копійку - до 49,93 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,79 і 49,29 гривень відповідно.