НБУ підвищив курс долара на 5 копійок

Україна, Середа 24 грудня 2025 16:56
НБУ підвищив курс долара на 5 копійок
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 25 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1541 гривень за 1 долар (+0,05 грн).

Офіційний курс євро становить 49,6828 гривень за 1 євро (+0,05 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 23 грудня знизився на 22-24 копійки - до 41,78--41,83 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 22-24 копійки - до 49,18-49,23 гривень (купівля-продаж).

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 23 грудня впав на 11 копійок і становить 42,23 гривень, водночас курс продажу євро зріс на 1 копійку - до 49,93 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,79 і 49,29 гривень відповідно.

Нагадаємо, що на 24 грудня НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,1003 гривні, що на 5 копійок нижче за курс попереднього дня.

Протягом грудня офіційний курс долара демонстрував різноспрямовану динаміку. Якщо станом на 1 грудня курс становив 42,27 гривень, то вже 8 грудня він опустився до рівня 42,06 гривень, а 18 грудня - піднявся до позначки 42,34 гривні.

Офіційний курс долара почав різко зростати з початку жовтня. 1 жовтня він становив 41,14 гривень, до 25 грудня він зріс на 1,01 гривні або на 2,4%.

