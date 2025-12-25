Официальный курс доллара снизился на 22 копейки

Официальный курс доллара на 26 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 41,9331 гривен за 1 доллар (-0,22 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,4265 гривен за 1 евро (-0,26 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс долара в результате торгов 24 декабря увеличился на 29 копеек – до 42,07-42,12 гривен (покупка-продажа), а курс евро вырос на 39 копеек – до 49,57-49,62 гривен (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 24 декабря не изменился и составляет 42,32 гривен, при этом, курс продажи евро уменьшился на 2 копейки – до 49,91 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,77 и 49,25 гривен соответственно.